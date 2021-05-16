شكرا لمتابعة خبر عن آخر مستجدات الحالة المدارية “تاوتي” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، آخر مستجدات الحالة المدارية “تاوتي”، موضحًا أن الحالة تصنّف إعصار من الدرجة الأولى.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن “الحالة المدارية تاوتي Tauktae في بحر العرب تصنّف الحالة إعصار من الدرجة الأولى ويبلغ سرعته 130-140كم/س ويصاحبه أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وارتفاع في الأمواج على السواحل الغربية لجمهوريتي الهند وباكستان ولا تأثير على أجواء المملكة”.

ويتوقع خلال 48 ساعة أن تصنّف الحالة المدارية “تاوتي” إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية سرعة الرياح حول مركزها 165-170كم/س.