«الطيران المدني» توجه نصائح للسعوديين والمقيمين بشأن السفر

أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الرؤساء، اكتمال التجهيزات لرفع قيود السفر اليوم في كافة المطارات، مؤكدًا أنه سيتم إصدار اليوم الدليل الإرشادي الخاص بالسفر.

وأوضح متحدث الطيران المدني، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أنه على المسافرين حمل الشهادات الصحية المعتمدة في السعودية، مشيرًا إلى أنه على غير السعوديين القادمين إلى المملكة إصدار الشهادات الصحية.

وشدد على أهمية تطبيق الاحترازات وتحميل تطبيق توكلنا، مؤكدًا أن دخول المطارات سيقتصر على المسافرين فقط.

وعبر عن أمله في أن يصدر المسافرون بطاقة صعود الطائرة قبل الوصول إلى المطار.

وأكد أن 9 مطارات سعودية، ستشهد اليوم تحليق 385 رحلة دولية، مشيرًا إلى أن الرحلات الدولية ستقلع من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بواقع (75 رحلة)، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض بـ(225 رحلة)، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام بـ(66 رحلة)، إضافة إلى المطارات الأخرى.