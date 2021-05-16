4 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

تصدرت مكة المكرمة قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 263 إصابة جديدة؛ تلتها الرياض بـ231 حالة، ثم الشرقية 98 حالة، فالمدينة المنورة 62 حالة، وعسير 56 حالة.

وجاءت جازان في المرتبة التالية بـ35حالة، ثم القصيم 24، وتبوك 15، وكل من (نجران وحائل) 12 حالة، ثم الباحة 8، والحدود الشمالية 5، وأخيرًا الجوف 4 حالات، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

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