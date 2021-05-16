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4 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

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الرياض - محمد عبدالله - وفقًا للأرقام الرسمية..

تصدرت مكة المكرمة قائمة المناطق ، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 263 إصابة جديدة؛ تلتها الرياض بـ231 حالة، ثم الشرقية 98 حالة، فالمدينة المنورة 62 حالة، وعسير 56 حالة.

وجاءت جازان في المرتبة التالية بـ35حالة، ثم القصيم 24، وتبوك 15، وكل من (نجران وحائل) 12 حالة، ثم الباحة 8، والحدود الشمالية 5، وأخيرًا الجوف 4 حالات، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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