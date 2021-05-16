الداخلية: استمرار تعليق استخدام الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة

أعلن المقدم طلال الشلهوب، المتحدث باسم وزارة الداخلية، استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مؤكدًا أن الإجراء يشمل مواطني دول مجلس التعاون.

وقال متحدث «الداخلية»، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المخصص للكشف عن مستجدات كورونا، إنه سيتم بدء تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، اعتبارا من الخميس 8 شوال.

وأكد الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال المسافرين في كافة المنافذ.

وأشار إلى أنه يعاقب من يخالف إجراءات العزل الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا، مؤكدًا أنه حال تكرار مخالفة إجراءات العزل الصحي تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة

وأضاف أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد بما يضمن منع تفشي فيروس كورونا.