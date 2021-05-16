الداخلية: بدء تطبيق الحجر الصحي على القادمين من بعض الدول.. الخميس 8 شوال

أعلن المقدم طلال الشلهوب، المتحدث باسم وزارة الداخلية، بدء تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، اعتبارا من الخميس 8 شوال.

وأكد متحدث «الداخلية»، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المخصص للكشف عن مستجدات كورونا، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال المسافرين في كافة المنافذ.

وأشار إلى أنه يعاقب من يخالف إجراءات العزل الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا، مؤكدًا أنه حال تكرار مخالفة إجراءات العزل الصحي تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وأضاف أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد بما يضمن منع تفشي فيروس كورونا.