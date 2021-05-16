أمانة جدة تنفذ 529 جولة رقابية على الواجهات البحرية خلال العيد

واصلت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية جهودها الميدانية في متابعة امتثال الإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية خلال أيام العيد عبر حملات الرقابة وأعمال النظافة والتعقيم، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث نفذت الفرق الميدانية حتى يوم أمس 529 جولة رصدت خلالها 185 مخالفة وأغلقت 20 موقعًا.

وبيَّنت الأمانة أنها وضعت خططًا ميدانية لتشمل واجهات جدة البحرية في (الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط)، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، بالإضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأكَّدت أمانة جدة مواصلة الجهود الميدانية المشتركة مع الشؤون الصحية والجهات الأمنية في الأسواق والواجهات البحرية والمرافق العامة لمتابعة امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس لا سيما خلال هذه الأيام التي تشهد إقبالًا متزايدًا من السكان والزائرين، مثمنة دور الجميع في امتثال الإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.