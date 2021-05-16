البيان الختامي لـ «التعاون الإسلامي» يدين اعتداءات إسرائيل الوحشية ضد الفلسطينيين

أدان البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي بأشدّ العبارات الاعتداء الهمجي الواسع لإسرائيل على قطاع غزة المحاصر.

وشدَّد البيان على ضرورة عدم المسّ بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، وإدانة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل في فلسطين.

وأكَّد يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أنَّ السعودية بادرت إلى طلب الاجتماع الطارئ لبحث القضية الفلسطينية.

وطالب العثيمين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، مشددًا على رفض الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

وأكد أنّه لا يمكن تحقيق السلام من دون القرارات الدولية والمبادرة العربية.