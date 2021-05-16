«الزكاة والضريبة والجمارك» تحدد المواد التي تتطلب الإقرار قبل السفر

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المبالغ النقدية والمجوهرات المسموح اصطحابها قبل المغادرة أو العودة إلى المملكة.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني أنَّ الإقرار يعدّ تأكيدًا على سلامة موقف المسافر وحمايةً من توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمة غسل الأموال او التهريب او التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية.

ومن ضمن المواد التي تتطلب تعبئة نموذج الإقرار: المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر، والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، و البضائع بكميات تجارية، وفقًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وكذلك السلع والمواد المحظورة والمقيدة، والسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، والمشتريات الشخصية والهدايا الواردة التي تزيد قيمتها عن 3000ريال، وفقًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وذلك استنادًا إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/٢٠) بتاريخ 5\2\1439هـ. كما يجب الإقرار عن البضائع سواء الممنوعة أو المقيدة أو الخاضعة للضرائب والرسوم وذلك استنادًا إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي (م/41) بتاريخ 3\11\1423هـ، وفقًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ويستعد المواطنون غدًا (الإثنين) الخامس من شوال للعودة للحياة الطبيعية، بعد السماح بالسفر إلى خارج الوطن والعودة إليه، بعد منع دام لأكثر من 14 شهرًا لمنع تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19».

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