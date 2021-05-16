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«الأرصاد»: الحالة المدارية لإعصار «تاوتي» لن تؤثر على المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - ضرب الهند وباكستان

تابع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، مستجدات الحالة المدارية لإعصار «تاوتي / Tauktae»، مشيرًا إلى أنَّها تصنّفه من الدرجة الأولى ويصاحبه أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وارتفاع في الأمواج على السواحل الغربية لجمهوريتي الهند و باكستان دون أي تأثير على أجواء المملكة.

وقال المركز  حول الحالة المدارية «تاوتي / Tauktae» في  بحر العرب: "تصنّف الحالة إعصار من الدرجة الأولى ويبلغ سرعته 130-140كم/س ويصاحبه أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وارتفاع في الأمواج على السواحل الغربية لجمهوريتي الهند وباكستان ولا تأثير على أجواء المملكة".

وأضاف المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على موقع "تويتر": " كما يتوقع خلال 48 ساعة أن تصنّف الحالة المدارية تاوتي إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية سرعة الرياح حول مركزها 165-170كم/س".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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