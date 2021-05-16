السعودية تستأنف كامل لـ«الحياة الطبيعية» غداً

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

تتهيأ المنافذ الجوية والبرية والبحرية السعودية لاستقبال المسافرين المغادرين ممن تلقوا اللقاح بدءا من الساعة الواحدة من صباح غد (الاثنين)، بعد أكثر من 14 شهرا منذ قرار الجهات الرسمية تعليق المغادرة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».



وتعد خطوة رفع تعليق السفر للسعوديين آخر مراحل العودة للحياة الطبيعية، بعد رفع الإغلاق منذ يونيو (حزيران) الماضي، وعودة الحركة التجارية والسياحية. واستعادت شركات الطيران التجارية نشاطها مع إقبال واسع على الحجز الجوي، في ظل زيادة أعداد متلقي اللقاح في السعودية.

وتسجل السعودية اليوم، توزيع أكثر من 11 مليون ونصف جرعة لقاح، حيث تتوسع مراكز اللقاحات في استقبال الراغبين في تلقي التطعيم، مع تسجيل أرقام قياسية أيضا مع توزيع نحو مليون جرعة أسبوعيا.

من جهة أخرى، تسعى دول أوروبية إلى إنعاش قطاعاتها السياحية في أشهر الصيف، مستغلة تراجع وطأة الوباء في القارة وتسارع وتيرة حملات التطعيم. وانضمت البرتغال أمس إلى كل من اليونان وإيطاليا في الإعلان عن فتح مشروط لحدودها، بغية استقبال سياح أوروبيين. وأعلنت أنها ستستقبل ابتداء من الأسبوع المقبل رحلات سياحية من غالبية الدول الأوروبية، على أمل إعطاء دفع للقطاع المتأزم الشديد الأهميّة لاقتصادها. وغداة إعلان فتح أبوابها أمام السياح البريطانيين، قالت البرتغال أمس إنها ستسمح ابتداء من غد الاثنين بـ«جميع أنواع الرحلات»، بما فيها «غير الضرورية»، من أغلب الدول الأوروبية