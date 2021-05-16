السعودية | “الصحة” تسجل 15 وفاة و825 إصابة جديدة بـ “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، تسجيل 825 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 433094 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7162 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1028 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 417787 حالة، لافتة إلى أن هناك 8145 حالة نشطة حالياً، من بينها 1376 حالة حرجة.