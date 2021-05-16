الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

متحدث الداخلية : ضبط أكثر من 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف متحدث وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب عن ضبط أكثر من 22 ألف مخالفة لـ الإجراءات الاحترازية في كافة مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الرياض تصدرت المناطق بحسب المخالفات المرصودة.

وأشار الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أنه تم تطبيق العقوبات على المخالفين فيما تتواصل عملية مراقبة تطبيق الاحترازات.

توزيع مخالفات الإجراءات الاحترازية

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8202)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3734)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3504)، ومنطقة القصيم بـ(1737)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1427)، ومنطقة الجوف بـ(1284)، ومنطقة حائل بـ(548)، ومنطقة الباحة بـ(537)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(465)، ومنطقة تبوك بـ(452)، ومنطقة عسير بـ(358)، ومنطقة جازان بـ(116)، ومنطقة نجران بـ(78).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

الجوازات تكمل استعداداتها

ولفت المقدم الشلهوب إلى أن الجوازات السعودية أكملت استعداداتها لاستقبال المسافرين في جميع منافذ المملكة بدءًا من الساعة الواحدة من صباح الغد.

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