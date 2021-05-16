متحدث الصحة : نتابع تباين الحالات الحرجة بمزيد من الحذر واليقظة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي رصد الوزارة لحالة التباين في الحالات الحرجة في الوقت الذي تمر فيه الإصابات المؤكدة بحالة من الثبات.

منحنى الحالات الحرجة

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم : نلاحظ أن منحنى الحالات المؤكدة في المملكة يمر بمرحلة ثبات مشيرًا إلى أن الحالات الحرجة هي متغير تابع للإصابات المؤكدة ويتم مراقبتها بمزيد من الحذر واليقظة.

وأضاف متحدث الصحة : اتجاه المنحنى الوبائي إلى النزول في المملكة مقترن بمواصلة الإقبال على أخذ اللقاحات والالتزام بالإجراءات الوقائية.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (825) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1028) حالة، كما تم تسجيل (15) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (433094) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (417787) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (825) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 263، منطقة الرياض 231، المنطقة الشرقية 98، منطقة المدينة المنورة 62، منطقة عسير 56، منطقة جازان 35، منطقة القصيم 24، منطقة تبوك 15.

كما سجلت كل من منطقتي نجران وحائل 12 حالة في كل منهما فيما سجلت منطقة الباحة 8 والحدود الشمالية 5 فيما كانت أقل الحالات المسجلة في منطقة الجوف بواقع 5 حالات.

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