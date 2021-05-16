الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

السفير نقلي يروي لابنه موقفًا شخصيًا سهل زواجه

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد السفير السعودي في القاهرة، أسامه بن أحمد نقلي على أهمية الالتزام الوظيفي، مؤكدًا أن أهميته تتعدى إلى الحياة الاجتماعية وليس الوظيفية فقط.

وقال السفير نقلي عبر تويتر: “أخبرت ابني؛ أنني عندما تقدمت للخطبة في بداية حياتي الوظيفية، أبلغني رئيسي أنه تلقى استفسارًا من أهل العروس عني، وبأنه زكاني لانضباطي في الدوام، وانضباطي في الأداء”.

وتابع السفير: “أدركت حينها أن تقييم المدير يتجاوز المسائل المهنية، إلى المسائل الاجتماعية .. ليت شبابنا يدركون”.

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