STC تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عن بدء التقديم في برامج “التدريب التعاوني” لعام 2021م؛ والتي تستهدف الخريجين والخريجات في مختلف التخصصات (الإدارية، التقنية، الهندسية، المالية، القانونية، إلخ…)، مع منح المتدربين عدة مزايا، وفقاً للتفاصيل التالية:

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

2- طالباً في مرحلة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أدناه.

3- لا يشترط الخبرة المسبقة.

3- لديه مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

4- مهارات الاتصال.

التخصصات المطلوبة:

1- الموارد البشرية.

2- هندسة الحاسوب.

3- هندسة البرمجيات.

4- الهندسة الصناعية.

5- الهندسة الكهربائية.

6- إدارة الأعمال.

7- علوم الحاسب الآلي

8- المالية.

9- المحاسبة.

10- نظم إدارة المعلومات.

11- التسويق

12- القانون.

13- هندسة الاتصالات.

14- نظم معلومات إدارية.

15- نظم معلومات الحاسب.

16- هندسة الحاسب.

17- إدارة المشاريع.

18- تخصصات أخرى ذات صلة.

مزايا التدريب في شركة الاتصالات السعودية:

1- مكافأة مالية شهرية ومزايا تنافسية أخرى.

2- فرصة للتدريب والعمل جنباً إلى جنب مع فريق من الخبراء المحترفين.

3- العمل على مشاريع عملية حقيقية والمساهمة في تحقيق أهداف الشركة.

4- إتاحة الفرصة للتطوير المهني والوظيفي عبر تقديم دورات مجانية وورش عمل مستمرة.

5- الاستفادة من العروض والخصومات الخاصة التي تقدمها الشركة لموظفيها. التقديم: من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).

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