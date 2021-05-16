السفارة السعودية في القاهرة توضح شروط سفر السعوديون إلى مصر

مع اقتراب تطبيق رفع حظر السفر الدولي وإعادة السماح للسعوديين السفر خارج المملكة الذي يدخل حيز التنفيذ في الـ17 من مايو 2021، أصدرت السفارة السعودية في القاهرة بيانا صحفيًا نشرته على حسابها في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أوضحت فيه شروط سفر السعوديون إلى مصر والتي تمثلت في 3 شروط يجب الاستجابة إليها وتوفرها لدى الراغبين من المواطنين السعوديين بالسفر إلى جمهورية مصر العربية.

شروط سفر السعوديون إلى مصر

وجاء في بيان السفارة السعودية في القاهرة المنشور على موقع “تويتر” عبر حسابها بالموقع: “بمناسبة اعتماد سريان رفع سفر المواطنين إلى خارج السعودية، ننبه على السعوديين القادمين إلى مصر بأن هناك 3 شروط يجب الاستجابة إليها”.

واما الشروط التي ذكرتها السفارة فتشمل التالي:

دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولاراً أميركيا عن كل شخص.

أن يكون لدى المواطن تحليل “PCR” لفيروس كورونا من معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة لا يتجاوز موعدها 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

لا يعتد بالجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية.

الفئات المسموح لها بالسفر خارج المملكة

ويُذكر أنه خلال الساعات الاولى من يوم غد الإثنين الموافق 17/5/2021، سوف تبدأ السعودية بتسيير أولى رحلاتها عبرالمنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك بعد تعليق دام أكثر من عام وأربعة أشهر، وكانت وزارة الداخلية السعودية حددت الفئات المسموح لها بالسفر وهم