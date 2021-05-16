السعودية | السعودية ترفع غدا تعليق سفر مواطنيها إلى الخارج.. بهذه الشروط

شكرا لقرائتكم السعودية ترفع غدا تعليق سفر مواطنيها إلى الخارج.. بهذه الشروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تبدأ المملكة العربية السعودية، في أولى ساعات يوم غد الاثنين، تسيير أولى رحلات الطيران للسعوديين، عبر فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك بعد تعليق دام أكثر من عام وأربعة أشهر.

الفئات المسموح لها بالسفر

يذكر أن الجهات المعنية وبحسب ما أقرته وزارة الداخلية السعودية، حددت فئات يسمح لها بالسفر، وهم المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

إضافة إلى المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، والمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات، كما ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (8) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

جسر الملك فهد

وأكملت جوازات جسر الملك فهد جميع الإجراءات لإنهاء إجراءات المسافرين بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتباراً من الواحدة من صباح يوم الاثنين كما عملت خلال الفترة الماضية على إنهاء كل التجهيزات المتعلقة بالمنفذ الحدودي الرابط بين مملكتي السعودية والبحرين.

وأوضح مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي، أنه تمت زيادة (10) مسارات جديدة بمنطقة المغادرة، ليصبح إجمالي المسارات (27) مسارًا، لإنهاء إجراءات المسافرين إضافة (36) مساراً في منطقة القدوم، والتأكد من تحقق شروط السفر على المسافرين آليًا، والتنسيق مع وزارة الصحة للتأكد من جميع المتطلبات والشروط اللازمة.

انتعاش مكاتب السفر والسياحة

من جهته، أوضح عضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة "هاني العميري"، أن رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين أنعش مكاتب وكالات السفر والسياحة في السعودية بنحو 30%، بعد حالة ركود دام أكثر من عام، وذلك لرحلات الأعمال وزيارة الأقارب وبرامج شهر العسل لبعض البلدان المسموح بالسفر إليها.

وقال لـ"العربية.نت": هناك أكثر من 2096 وكالة سفر وسياحة في السعودية، استعدت منذ وقت مبكر لاستقبال الحجوزات من قبل الموطنين، وينتظر الكثير من الراغبين في السفر إلى أغلب الدول السياحية، لمعرفة شروط وطلبات الدخول لديهم، وكذلك معرفة الوضع الصحي في البلد السياحي.

وأضاف: "العديد من الدول لا يزال الدخول ممنوعا لديهم، أو بشروط صحية وإجراءات احترازية مشددة مثل الحجر الصحي لعدة أيام، أو تقديم تأمين طبي شامل، وهذا ما يسبب تأجيل السفر عند البعض، وخاصة لمن كان هدفه سياحة وترفيه".

وأكد العميري: "قد تكون وجهة السعوديين الأولى مع رفع قيود السفر هي الإمارات والبحرين ومصر وكذلك إندونيسيا وجورجيا وأوكرانيا، والكثير يفضل السياحة الداخلية، حيث نمتلك جميع مقومات السياحة والجذب والترفيه".

الرسوم والضرائب

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية المسافرین القادمین إلى المملكة لضرورة الإقرار عن أي مشتریات شخصیة أو هدايا تزید قیمتها عن 3 آلاف ريال، أو ما یعادلها من عملات أجنبیة، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

وحثت الهيئة المسافرین القادمین إلى المملكة أو المغادرین منها إلى ضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى 60 ألف ریال أو أكثر، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وأكدت الهيئة أهمية تقديم إقرار للذين يحملون أي سلع محظورة أو مقیّدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

كما دعت الهيئة بحسب وكالة الأنباء السعودية، قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي مارس وأبريل الماضيَيْن، وذلك في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر مايو الجاري.

وأهابت الهيئة بجميع المكلفين من قطاع الأعمال إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa) تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوما تأخير في تقديم الإقرار.

ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز اتصال الزكاة والضريبة (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة" على تويتر (@Gazt_Care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa).

وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.