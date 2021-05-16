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الجوازات: السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام جواز السفر فقط

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام جواز السفر فقط

وأشارت الجوازات في وقت سابق إلى أن الهوية الوطنية وثيقة إثبات للمواطنين داخل المملكة فقط، ولا تُمكّن حاملها من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت على ضرورة التأكد قبل السفر من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر للدول الأخرى.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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