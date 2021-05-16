شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام جواز السفر فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام جواز السفر فقط

وأشارت الجوازات في وقت سابق إلى أن الهوية الوطنية وثيقة إثبات للمواطنين داخل المملكة فقط، ولا تُمكّن حاملها من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت على ضرورة التأكد قبل السفر من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر للدول الأخرى.