شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون البلدية والقروية تُسجل 360 مخالفة خلال أيام عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن تنفيذ الفرق التفتيشية في القطاع البلدي أكثر من 35 ألف جولة خلال أيام عيد الفطر المبارك، في مختلف المناطق، أسفر عنها تسجيل 360 مخالفة.

وأوضحت الوزارة أن من أسباب المخالفات، عدم الامتثال للاشترطات والبروتوكولات الوقائية.

وأشارت إلى أن من مرتكزات الجولات، الإلتزام بالامتثال للتدابير الصحية والوقائية والتوعية بضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين.