شكرا لمتابعة خبر عن فتح المنافذ ورفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج بدءًا من غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تشهد الساعات الأولى من صباح يوم غد الاثنين، اعتماد سريان قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، لبعض الفئات التي كانت قد حددتها وزارة الداخلية في وقت سابق.

وتعد تلك الفئات هي: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح "كورونا" كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، والمواطنون المتعافون من فيروس "كورونا"، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وتشمل الفئات: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر "كورونا" خارج المملكة، فيما يطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.