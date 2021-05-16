شكرا لمتابعة خبر عن منقذ الأطفال من الغرق في بيش: لطف الله سخرني لإنقاذه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشف الشاب الذي تمكن من إنقاذ طفل كاد يغرق في شاطئ بيش بمنطقة جازان، بعد أن سحبته الأمواج بعيدا عن الشاطئ، تفاصيل جديدة عن الواقعة.

وقال الشاب إن الواقعة حدثت أول أمس الجمعة الساعة 6.30 صباحاً، حيث كان يتواجد عدد من المتنزهين على الشاطئ، وكانت الأمواج شديدة، لافتاً إلى أنه كان يلعب مع أطفاله بالقرب من الشاطئ قبل أن يسمع صراخ واستنجاد الطفل بوالده.

وأضاف أن صراخ الطفل واستنجاده هو ما دفعه للتدخل سريعا من أجل إنقاذه، مشيراً إلى أنه لا يملك المقومات البسيطة للسباحة لكن لطف الله سخره لإنقاذ الطفل في هذا التوقيت.

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