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«الجمارك»: المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية هي 3 أشهر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، أن المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية هي 3 أشهر.

وتلقى حساب "اسأل الجمارك" التابع للهيئة عبر موقع التدوين الصغير "تويتر" استفسارًا من أحد الأشخاص يقول فيه: "‏‎ غدا فتح المنافذ ماذا بخصوص السيارات التي تحمل لوحات خليجية؟".

وأجاب الحساب، بأن المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية هي 3 أشهر، وعند تجاوز هذه المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريال عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز 10%.

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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