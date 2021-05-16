شكرا لمتابعة خبر عن «الجمارك»: المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية هي 3 أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، أن المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية هي 3 أشهر.

وتلقى حساب "اسأل الجمارك" التابع للهيئة عبر موقع التدوين الصغير "تويتر" استفسارًا من أحد الأشخاص يقول فيه: "‏‎ غدا فتح المنافذ ماذا بخصوص السيارات التي تحمل لوحات خليجية؟".

وأجاب الحساب، بأن المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية هي 3 أشهر، وعند تجاوز هذه المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريال عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز 10%.