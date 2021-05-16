شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة لدى الأردن يتفقد منفذ الحديثة - العمري الحدودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

تفقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم سير العمل في منفذ الحديثة - العمري الحدودي بين البلدين، مطلعاً على استعدادات الجهات المعنية للبدء باستقبال المواطنين السعوديين القادمين للأردن بعد السماح برفع تعليق سفر المواطنين.

وقال السفير السديري إن هذه الجولة التفقدية تأتي بمتابعة وإشراف مباشر من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، انطلاقاً من حرصه على تسهيل إجراءات المسافرين والعابرين من المنفذ، انفاذاً لتوجيهات المقام السامي الكريم لتقديم ما يلزم لخدمة ورعاية المواطنين السعوديين في الخارج.

وأعرب السفير السديري عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ومعالي وزير الداخلية الأردني مازن الفراية ومعالي وزير السياحة والاثار الأردني نايف الفايز ومعالي وزير الصحة الأردني فراس الهواري، على التفاعل الدائم والتنسيق المستمر مع السفارة الحريصة على توفير ما يُتطلب لخدمة ورعاية المواطنين السعوديين الراغبين بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية، ومن ذلك صدور التوجيهات الكريمة من الجانب الأردني الشقيق بالاكتفاء بالاجراءات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والمنظمة للفئات المسموح لها بالسفر، وفق الاشتراطات المعلنة على حسابات السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني، والمتضمنة:

- تحليل PCR سلبي النتيجة قبل دخول الأراضي الأردنية بما لا يزيد عن (٧٢) ساعة.

- والحصول على جرعتي لقاح كوفيد ١٩ أو جرعة واحدة وقد مر عليها ١٤ يوم مع ارفاق ما يثبت ذلك؛ لغايات إعفائهم من فحص PCR عند الوصول للمنفذ الاردني.

كما نصت الاشتراطات على الرّاغبين بالقدوم من غير الحالات أعلاه بما فيهم من سبق له الاصابة والتعافي من فيروس كورونا فعليهم اجراء تحليل PCR آخر في المنفذ الأردني تكون نتيجته سلبية، ويشترط لقدومهم التسجيل على منصّة هنا والالتزام بالشروط المعمول بها سابقاً

أما المواطنين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً فعليهم تقديم وثيقة تأمين طبي يغطي COVID-19 داخل الأردن.

وفي ختام الجولة، نوه السفير السديري بالجهود المقدرة والاستعدادات التي تقوم بها الإدارات بالمنفذ على الجانبين السعودي والأردني و الحرص والاهتمام بخدمة المسافرين بين البلدين الشقيقين.

رافق السفير السديري في الجولة رئيس اللجنة المشكلة من السفارة لاستقبال المواطنين السعوديين القادمين للأردن بعد السماح برفع تعليق سفر المواطنين؛ الوزير مفوض فواز العتيبي، ورئيس القسم الاعلامي بالسفارة عماد المديفر.