شكرا لمتابعة خبر عن "صحتك أمانة" مبادرة توعوية تستهدف 100 ألف مسافر وتتضمن جدارية توعوية على جسر الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

تنظم أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، المبادرة التوعوية " صحتك أمانة " والتي تهدف الى التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية عن فيروس كورونا مستهدفة المسافرين على جسر الملك فهد الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، والتي ستنطلق على جسر الملك فهد يوم الاثنين الخامس من شوال، وتأتي تزامنا مع رفع قيود السفر، وعودة افتتاح جسر الملك فهد والمنافذ البرية والجوية، متضمنة تنفيذ جدارية توعوية عن فيروس كورونا وبمشاركة الفرق التطوعية في التوعية.

وأوضح وكيل أمين المنطقة الشرقية للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، بأن مبادرة "صحتك أمانة" جاءت لبناء جسور جديدة من الترابط والتواصل بين أبناء المملكتين من خلال الاشتراك في هدف واحد يتمثل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعزيز الصحة العامة بين الأفراد في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث تنطلق المبادرة وفق ما تتطلبه المرحلة القادمة بعد رفع قيود السفر وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية أمام المسافرين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية الصادرة من الجهات المعنية.

وأشار المهندس مغربل إلى أن انطلاقتها تستمر لمدة 4 أيام على جسر الملك فهد من خلال عدة برامج تثقيفية وتفاعلية للوصول إلى مجتمع وقائي بكل زمان ومكان وحث المسافرين على أن يكونوا خير سفراء لبلدانهم ملتزمين بالمتطلبات الوقائية ليعودوا لبلدهم سالمين كما غادروا سالمين منها.

من جهته لفت المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ محمد بن عبد العزيز الصفيان إلى أن المبادرة ستشهد تنفيذ جدارية توعوية عن فيروس كورونا بهدف تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمسافرين المغادرين والقادمين عبر جسر الملك فهد، حيث جاءت بالشراكة المجتمعية مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لتتضمن تسجيل أكثر من 100 ألف بطاقة التزام صحي للمسافرين خلال أربعة أيام تحت شعار "أنا ملتزم" ليتفاعل خلالها المواطنين والمقيمين عبر نشر رسائل توعوية وتثقيفية عن فيروس كورونا.

وأضاف الصفيان إلى أن المبادرة تهدف إلى خلق سفراء ممتثلين للاحترازات الصادرة بشأن منع انتشار فايروس Covid-19 وفتح آفاق أخرى للقادمين إلى المنطقة الشرقية من خلال " نلقاك هناك " والتي تهدف إلى زيارة الأماكن العامة المفتوحة.

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن بأهمية هذه المبادرة التوعوية بالشراكة مع أمانة الشرقية والهادفة لتعزيز صحة الفرد ونشر ثقافة الوقاية، مع تعزيز المبادئ الاحترازية والسلوكيات الإيجابية لتعامل المسافرين مع الفيروس والالتزام بالإرشادات الصحية داخل المملكة وخارجها، مؤكدا حرص المؤسسة على أن يكون المسافر جزءاً من الحدث وعاملاً رئيسياً فيه انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية التي تجعله صانع أثر بالتوعية والتثقيف.