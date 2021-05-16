القبض على 3 مواطنين يديرون مصنعًا للخمور المغشوشة بالرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، من ضبط مصنع للخمور، وإلقاء القبض على المواطنين الثلاثة الذين يديرون المصنع.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنَّ شرطة الرياض ضبطت 420 عبوة خمر في المصنع، وعبوات فارغة وملصقات مزيفة لشركات تصنيع خمور ومعدات تستخدم لتصنيع المواد المسكرة.

وتم على إثر ذلك إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة المواطنين الذين يديرون مصنع الخمور إلى النيابة العامة، وفقا لشرطة الرياض.

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