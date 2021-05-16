غدًا.. رفع تعليق سفر المواطنين وتسيير أولى رحلات الطيران خارج المملكة

بعد تعليق دام أكثر من عام وأربعة أشهر تبدأ المملكة العربية السعودية، غدًا الاثنين الموافق 17 مايو، تسيير أولى رحلات الطيران للسعوديين، عبر فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية، فيما استعدت أكثر من 2096 وكالة سفر وسياحة في المملكة منذ وقت مبكر لاستقبال الحجوزات من قبل المواطنين.

من جانبها، نبهت سفارة المملكة في القاهرة، المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى مصر، بضرورة دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولارًا عن كل شخص.

كما أوضحت السفارة أنه ينبغي أن يكون لدى المواطن تحليل PCR من معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة، لا تتجاوز 72 ساعة من موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

وشددت على أنه لا يعتد بالجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية.

ويأتي ذلك بمناسبة اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، مشيرة إلى أنه في حال صدور أي متطلبات أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه.

يذكر أن الجهات المعنية وبحسب ما أقرته وزارة الداخلية السعودية، حددت فئات يسمح لها بالسفر، وهم المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وشملت الفئات التي يسمح لها بالسفر، المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، والمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات، كما يطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (8) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

وبحسب "العربية" أكملت جوازات جسر الملك فهد جميع الإجراءات لإنهاء إجراءات المسافرين بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتباراً من الواحدة من صباح يوم الاثنين كما عملت خلال الفترة الماضية على إنهاء كل التجهيزات المتعلقة بالمنفذ الحدودي الرابط بين مملكتي السعودية والبحرين.

وأوضح مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي، أنه تمت زيادة (10) مسارات جديدة بمنطقة المغادرة، ليصبح إجمالي المسارات (27) مسارًا، لإنهاء إجراءات المسافرين إضافة (36) مساراً في منطقة القدوم، والتأكد من تحقق شروط السفر على المسافرين آليًا، والتنسيق مع وزارة الصحة للتأكد من جميع المتطلبات والشروط اللازمة.

من جهته، أوضح عضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة "هاني العميري"، أن رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين أنعش مكاتب وكالات السفر والسياحة في السعودية بنحو 30%، بعد حالة ركود دام أكثر من عام، وذلك لرحلات الأعمال وزيارة الأقارب وبرامج شهر العسل لبعض البلدان المسموح بالسفر إليها.

وقال، إن هناك أكثر من 2096 وكالة سفر وسياحة في السعودية، استعدت منذ وقت مبكر لاستقبال الحجوزات من قبل المواطنين، وينتظر الكثير من الراغبين في السفر إلى أغلب الدول السياحية، لمعرفة شروط وطلبات الدخول لديهم، وكذلك معرفة الوضع الصحي في البلد السياحي، مشيرًا إلى أن "العديد من الدول لا يزال الدخول ممنوعا لديهم، أو بشروط صحية وإجراءات احترازية مشددة مثل الحجر الصحي لعدة أيام، أو تقديم تأمين طبي شامل، وهذا ما يسبب تأجيل السفر عند البعض، وخاصة لمن كان هدفه سياحة وترفيه".

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