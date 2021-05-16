بالفيديو.. «العنف الأسري» يرصد واقعة «مُعنفة تيك توك» بعد انتشارها على وسائل التواصل

كشف مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الأحد، أنه يتابع واقعة الفتاة التي تعرَّضت للعنف من قبل والدها؛ وذلك بعد انتشار الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري على موقع «تويتر»: «إشارة الى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تتعرض للعنف من قبل والدها، نود التوضيح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري».

وأوضح المركز أنه جارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الحماية اللازمة للحالة.

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