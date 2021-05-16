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6 خطوات لإيصال جواز السفر السعودي عبر خدمة واصل

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الرياض - محمد عبدالله - بعد تجديده آليًا

حددت المديرية العامة للجوازات نحو 6 خطوات لإيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليا  من منصة أبشر عبر خدمة واصل.  

وأوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنَّ خطوات إيصال جواز السفر السعودي تبدأ بإحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد.  

ثم إحضار جواز السفر القديم وتسليمه لموظف البريد، والتأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجل عنوان وطني جديد، ثم سداد الرسوم المستحقة للتوصيل. وفقًا للجوازات السعودية.  

ومن ثمَّ وضع جواز السفر القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك وتسليمه لموظف البريد، وسيتم إرسال جواز السفر المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى العنوان الوطني المسجل في أبشر، وفقا للجوازات السعودية.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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