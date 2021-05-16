6 خطوات لإيصال جواز السفر السعودي عبر خدمة واصل

حددت المديرية العامة للجوازات نحو 6 خطوات لإيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليا من منصة أبشر عبر خدمة واصل.

وأوضحت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنَّ خطوات إيصال جواز السفر السعودي تبدأ بإحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد.

ثم إحضار جواز السفر القديم وتسليمه لموظف البريد، والتأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجل عنوان وطني جديد، ثم سداد الرسوم المستحقة للتوصيل. وفقًا للجوازات السعودية.

ومن ثمَّ وضع جواز السفر القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك وتسليمه لموظف البريد، وسيتم إرسال جواز السفر المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى العنوان الوطني المسجل في أبشر، وفقا للجوازات السعودية.

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