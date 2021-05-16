الأرصاد: أتربة مثارة على 4 مناطق بالمملكة تستمر حتى السابعة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق «حائل والقصيم والمدينة المنورة والرياض» خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة حائل يشمل «الحائط – السليمي – الشملي – الشنان – الغزالة – بقعاء – حائل – سميراء - موقق»، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وبالنسبة لمنطقة القصيم أوضح المركز أن التنبيه يشمل «الأسياح - البكيرية – الرس – الشماسية- المذنب – بريدة – رياض الخبراء – عنيزة – عيون الجواء»، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً، وتشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

كما نبّه إلى حالة مماثلة في منطقة المدينة المنورة، موضحًا أنها تشمل الحناكية، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى السابعة مساءً.

أمّا في منطقة الرياض أوضح المركز أن التنبيه يشمل «الخرج – الزلفي- العاصمة الرياض – القويعية – المجمعة – المزاحمية –حوطة بني تميم - شقراء»، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً، وتشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

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