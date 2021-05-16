إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص من الكبتاغون بجدة

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة، مساء السبت، محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، إلى داخل المملكة العربية السعودية.

وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على حسابها في تويتر، الأحد، أن كمية الكبتاغون التي تم ضبطها بلغت مليونين و312 ألف حبة.

كما أوضحت أنه قد تم العثور على شحنة الكبتاغون مخبأة داخل شاحنة برّاد قادمة عبر منفذ ميناء جدة.

وأشارت الهيئة إلى ضبط المستقبلين لهذه الشحنة وعددهم 4 أجانب من داخل البلاد.

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