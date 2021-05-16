اخبار السعوديه

إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص من الكبتاغون بجدة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - كانت مخبأة داخل شاحنة برّاد بالميناء..

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة، مساء السبت، محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، إلى داخل المملكة العربية .

وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على حسابها في تويتر، الأحد، أن كمية الكبتاغون التي تم ضبطها بلغت مليونين و312 ألف حبة.

كما أوضحت أنه قد تم العثور على شحنة الكبتاغون مخبأة داخل شاحنة برّاد قادمة عبر منفذ ميناء جدة.

وأشارت الهيئة إلى ضبط المستقبلين لهذه الشحنة وعددهم 4 أجانب من داخل البلاد.

اقرأ أيضًا:
القبض على 3 مواطنين يديرون مصنعًا للخمور المغشوشة بالرياض

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا