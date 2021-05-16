شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بعودة الشيشة والمعسل في مقاهي الشرقية اعتباراً من الغد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - عودة الشيشة والمعسل للمقاهي سيتم وفق خطة رقابية متكاملة

- التأكد من أن المتواجدين حصل على جرعة واحدة على الأقل أو أنه متعافى

- يمنع تقديمها في المطاعم أو الأماكن المغلقة

- يمنع جلوس أكثر من خمسة أشخاص على طاولة واحدة

- يتم استخدام الشيشة لشخص واحد فقط في اليوم

وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير كافة الإدارات والبلديات بتطبيق البروتكولات الخاصة بالسماح بعودة الشيشة والمعسل في المقاهي الصادرة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اعتبارا من اليوم الخامس من شهر شوال الموافق 17 من شهر مايو 2021.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: إن معالي الأمين وجه بوضع خطة رقابية إشرافيه متكاملة لتطبيق كافة البروتوكولات والاشتراطات الصحية لعودة تقديم الشيشة والمعسلات في المقاهي، والقيام بجولات ميدانية مكثفة للتأكد من تطبيق المنشآت التي تقدم الشيشة والمعسل بهذه البروتكولات.

وأكد أنه تم توجيه جميع الإدارات المختصة والبلديات بتشكيل مجموعة من الفرق الميدانية لعمل جولات متعددة على المطاعم والمقاهي التي تقدم الشيشة والمعسل، والتأكيد على ملاكها بضرورة تطبيق البروتكولات الصحية الجديدة في أن يكون جميع العاملين في المقهى محصنين (محصن جرعتين أو محصن جرعة واحدة أو محصن متعافي)، وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، وفي حال رغبة المنشأة بتواجد العامل غير المحصن في المقهى فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدة سحب العينة فيها عن سبعة أيام على حساب المنشأة في الشهر الأول بعد التطبيق، ولا يسمح بعد تاريخ 5 /11/1442هـ بتواجد العاملين غير المحصنين في المقهى، بالإضافة إلى اقتصار دخول العملاء المحصنين (محصن جرعتين أو محصن جرعة واحدة أو محصن متعافي) وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، كما يمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام ويجب اقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة.

واشتملت البروتوكولات على ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة (لا يعتبر وجود الفواصل والحواجز كفاصل بين قاعتين مختلفتين ويحتم وجود فصل تام بين القاعات)، وفي حال تعذر تطبيق مسافة التباعد (٣ متر) يجب منع تقديم الشيشة والمعسل بالمقهى.

وتضمنت البروتوكولات أنه يتعين على المقاهي التي لا تتوفر فيها طاولات لتقديم خدمة الشيشة والمعسل إذا كانت مصممة على شكل جلسات أرضية مفصولة بحواجز بحيث لا يمكن تعديلها فإنه يتم تعطيل جلسة بين كل جلستين لضمان التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف بين العملاء في الجلستين المختلفة، بجانب وضع علامات أرضية توضح أماكن الجلوس بما يضمن مسافة لا تقل عن متر ونصف من حدود الجلسة الخارجية بين الجلسات المتجاورة.

وأكدت البروتوكولات على الاقتصار على تقديم الشيشة والمعسل ذات الاستخدام الواحد والتخلص منها مباشرة بعد الاستخدام، كما يجب ألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة أو الجلسة عن خمسة أشخاص حتى ولو كانوا من عائلة واحدة أو أصدقاء، مع عدم استخدام الشيشة إلا لشخص واحد فقط ولا تعطى لشخص آخر في نفس اليوم، كما شددت على اتباع الاجراءات الوقائية العامة لمن يحضر الشيشة أو الأدوات الخاصة بهم مثل الخرطوم، مضيفة أنه يجب تطبيق مبدأ التباعد الجسدي لترك مسافة متر ونصف ووضع ملصقات أرضية عند دورات المياه أو منطقة الحساب، مع الالتزام بلبس الكمامة أثناء التنقل وعند منطقة الحساب وتقليل التنقل في أرجاء المقهى.

وأشار الى أنه سيتم التأكد من اقتصار تقديم الخدمة على المحلات المرخصة بتقديم منتجات التبغ مع ضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات البلدية والاجراءات الاحترازية الوقائية، مشددا على حرص الأمانة على إلزام كافة المنشآت بتطبيق البروتوكولات الوقائية الجديدة من أجل بيئة آمنة للجميع مع التأكيد بعدم التهاون في فرض الغرامات على المطاعم والمقاهي في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين للبروتوكولات المنظمة لتقديم خدمة الشيشة والمعسل.

ودعا محمد الصفيان الجميع الى الابلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز البلاغات ٩٤٠ لمعالجتها.