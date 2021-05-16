الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

أمطار رعدية على جازان تستمر حتى الثامنة مساء

متابعات الخليج 365 - جازان

نبه المركز الوطني اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات صبيا، وأبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، وصامطة، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة بالمنطقة.

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

حركة الرياح السطحية وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. حالة الخليج العربي فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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