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الجمارك تحدد المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

الجمارك تحدد المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، أن المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية هي 3 أشهر.

السيارات واللوحات الخليجية

وتلقى حساب “اسأل الجمارك” التابع للهيئة عبر موقع التدوين الصغير “تويتر” استفسارًا من أحد الأشخاص بشأن السيارات التي تحمل لوحات خليجية.

وقال المغرد في سؤاله: “‏‎ غداً فتح المنافذ ماذا بخصوص السيارات التي تحمل لوحات خليجية؟”.

المدة النظامية 3 أشهر

وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقولها إن المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية هي 3 أشهر، وعند تجاوز هذه المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريالاً عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز 10%.

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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