وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بفلسطين مع نظيره الأفغاني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد حنيف أتمر.

تطورات الأوضاع في فلسطين

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من قضايا المنطقة، وتطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات الإقليمية والدولية.

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