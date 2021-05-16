استشاري: لقاحات كورونا لا تغير الجينات البشرية وهي مماثلة للقاح الإنفلونزا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد د. إبراهيم العبدالكريم، استشاري الجينوم الطبي والوراثة الخلوية، أن لقاحات كورونا لا تغير الجينات البشرية وهي مماثلة للقاح “الإنفلونزا”.

اللقاح والجينات البشرية

معلومة غير دقيقة

وأضاف العبدالكريم، أن ما يتم تداوله حول أن لقاحات كورونا لا تغير الجينات البشرية معلومة غير دقيقة وغير مبنية على أي أسس علمية.

وتابع د. العبدالكريم أن تغيير المحتوى الجينومي للإنسان صعب جدا وليس بالسهولة التي يتصورها البعض، وتغييره مستحيل جدا.

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة، على ضرورة عدم تأجيل اللقاحات الروتينية للأطفال، وأخذها في مواعيدها المقررة لهم.

لا ينصح بالتأجيل:

ورد حساب الصحة 937 التابع للوزارة على موقع تويتر، اليوم السبت، على استفسار في هذا الشأن بالقول: إنه ينصح بعدم تأجيل أخذ اللقاحات الروتينية للأطفال عن موعدها، والحرص على أخذها في الفترة العمرية المحددة لها.



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