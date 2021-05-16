طريقة التسجيل في معهد الإدارة 1442 وفروعه بالسعودية

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يتيح معهد الإدارة لطلاب المملكة العربية السعودية، من الراغبين في التسجيل بالمعهد والانضمام للدورات والبرامج الدراسية، إمكانية التسجيل في معهد الإدارة 1442، عبر المنصة الإلكترونية بكل سهولة، ولا يحتاج الطالب المتقدم إلى زيارة فرع المعهد لإتمام خطوات التسجيل، ويمكن ذلك من خلال تعبئة نموذج التقديم في المعهد وتحديد الفرع الأقرب وفقًا لمحل الإقامة من بين الفروع التابعة للمعهد، ويتم بعدها انتظار نتيجة القبول التي سيقوم المعهد بالإعلان عنها بعد مراجعة الطلب المقدم والرد عليه بالقبول أو الرفض.
التسجيل في معهد الإدارة 1442
يعتبر معهد الإدارة العامة بالمملكة، من أعرق وأكبر المعاهد بالمملكة العربية السعودية وبالوطن العربي ككل، ويقوم المعهد بتنظيم عدد من البرامج العليا في مجال دراسة القانون، وقد تم إنشاء المعهد في عام 1961، وهدفت تلك الخطوة وقتها إلى رفع أعداد الموظفين بالدولة، ويتيح المعهد لطلبة وطالبات الثانوية العامة إمكانية التسجيل في البرامج الإعدادية التي يوفرها المعهد من خلال تسجيل بيانات المتقدم في نموذج التقديم، عبر منصة المعهد الإلكترونية، حيث يتم تسجيل الطلب من قبل الطلاب ممن تتوافر لديهم شروط القبول والتسجيل وذلك باتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط موقع المعهد الإلكتروني
- قم بالانتقال إلى منصة تقديم البرامج الإعدادية للطلاب من حملة شهادة الثانوية
- قم بالنقر على تسجيل متقدم جديد
- قم بإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل من “اسم المتقدم ورقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد وعنوان البريد الإلكتروني”.
- قم بتعيين كلمة مرور لحساب المستخدم
- قم بتأكيد كلمة المرور بإعادة إدخالها من جديد
- قم بالانتهاء من خطوات تفعيل حساب المستخدم
- قم باستخدام بيانات الدخول التي قمت بتعيينها من اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول للحساب
- قم بتحديد البرنامج المناسب من بين البرامج المتاحة للالتحاق به
- قم بالانتهاء من تعبئة نموذج طلب التسجيل بدقة مع التأكد من صحة البيانات المدخلة.
- قم بتقديم الطلب بعد الانتهاء.
فروع معهد الإدارة في السعودية
بدأ المعهد رحلته في التوسع منذ تم إنشائه في الستينات، حيث افتتح المعهد بالتدريج العديد من الفروع التي انتشرت بأنحاء ومناطق المملكة المختلفة، وسعى المعهد من خلال هذا التوسع إلى تيسير وصول المستفيدين لجميع الخدمات التعليمية التي يتم تقديمها من خلاله، ومقر المعهد الرئيسي يقع في مدينة الرياض، بينما تقع باقي الفروع في مناطق متفرقة من المملكة، وهي تقع بالمناطق المختلفة بالمملكة كالتالي:
- فرع المعهد النسائي ويقع في مدينة الرياض بالمملكة، وقد تم افتتاح هذا الفرع في عام 1403 هجريًا، ويقوم على تأسيس الطاقم النسائي وتدريبه.
- فرع المنطقة الشرقية وتم افتتاحه في عام 1393 هجريًا، ويقوم بتدريب الموظفين بالمنطقة الشرقية على جميع الأنشطة الحكومية، كما يحرص على تحسين قدرات ومهارات الموظفين.
- فرع المنطقة الشرقية النسائي، والذي تم تأسيسه في عام 1436 هجريًا، ويقع في مدينة الدمام، ويعتبر من بين الفروع التي تم افتتاحها مؤخرًا، ويقوم على تنمية الطاقات والقدرات النسائية بالمجتمع، بما يساهم بشكل فعال في تحسين القطاع.
- فرع مكة المكرمة، وتم افتتاحه في عام 1440 بمدينة جدة بالمملكة، ويقوم بتقديم الدعم للكوادر النسائية الإدارية، وبالتالي المساهمة في تنمية القطاع الإداري بالمنطقة الغربية وبمكة المكرمة، وبالتالي دعم العنصر النسائي ومشاركته في تحريك عجلة التنمية بالمجتمع.
- فرع منطقة عسير، والذي تم افتتاحه بعام 1436 هجريًا، ويقوم بتوفير الدعم اللازم لتنمية الأجهزة الحكومية بجميع مناطق المملكة بصورة عامة ومنطقة عسير بصورة خاصة، وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤية المعهد والمملكة، وجعل مشاركة المعهد في العملية التنموية فعالة.