طريقة التسجيل في معهد الإدارة 1442 وفروعه بالسعودية

يتيح معهد الإدارة لطلاب المملكة العربية السعودية، من الراغبين في التسجيل بالمعهد والانضمام للدورات والبرامج الدراسية، إمكانية التسجيل في معهد الإدارة 1442، عبر المنصة الإلكترونية بكل سهولة، ولا يحتاج الطالب المتقدم إلى زيارة فرع المعهد لإتمام خطوات التسجيل، ويمكن ذلك من خلال تعبئة نموذج التقديم في المعهد وتحديد الفرع الأقرب وفقًا لمحل الإقامة من بين الفروع التابعة للمعهد، ويتم بعدها انتظار نتيجة القبول التي سيقوم المعهد بالإعلان عنها بعد مراجعة الطلب المقدم والرد عليه بالقبول أو الرفض.

التسجيل في معهد الإدارة 1442

يعتبر معهد الإدارة العامة بالمملكة، من أعرق وأكبر المعاهد بالمملكة العربية السعودية وبالوطن العربي ككل، ويقوم المعهد بتنظيم عدد من البرامج العليا في مجال دراسة القانون، وقد تم إنشاء المعهد في عام 1961، وهدفت تلك الخطوة وقتها إلى رفع أعداد الموظفين بالدولة، ويتيح المعهد لطلبة وطالبات الثانوية العامة إمكانية التسجيل في البرامج الإعدادية التي يوفرها المعهد من خلال تسجيل بيانات المتقدم في نموذج التقديم، عبر منصة المعهد الإلكترونية، حيث يتم تسجيل الطلب من قبل الطلاب ممن تتوافر لديهم شروط القبول والتسجيل وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط موقع المعهد الإلكتروني

قم بالانتقال إلى منصة تقديم البرامج الإعدادية للطلاب من حملة شهادة الثانوية

قم بالنقر على تسجيل متقدم جديد

قم بإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل من “اسم المتقدم ورقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد وعنوان البريد الإلكتروني”.

قم بتعيين كلمة مرور لحساب المستخدم

قم بتأكيد كلمة المرور بإعادة إدخالها من جديد

قم بالانتهاء من خطوات تفعيل حساب المستخدم

قم باستخدام بيانات الدخول التي قمت بتعيينها من اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول للحساب

قم بتحديد البرنامج المناسب من بين البرامج المتاحة للالتحاق به

قم بالانتهاء من تعبئة نموذج طلب التسجيل بدقة مع التأكد من صحة البيانات المدخلة.

قم بتقديم الطلب بعد الانتهاء.

فروع معهد الإدارة في السعودية

بدأ المعهد رحلته في التوسع منذ تم إنشائه في الستينات، حيث افتتح المعهد بالتدريج العديد من الفروع التي انتشرت بأنحاء ومناطق المملكة المختلفة، وسعى المعهد من خلال هذا التوسع إلى تيسير وصول المستفيدين لجميع الخدمات التعليمية التي يتم تقديمها من خلاله، ومقر المعهد الرئيسي يقع في مدينة الرياض، بينما تقع باقي الفروع في مناطق متفرقة من المملكة، وهي تقع بالمناطق المختلفة بالمملكة كالتالي: