السعودية | هذه شروط سفر السعوديين إلى مصر

شكرا لقرائتكم هذه شروط سفر السعوديين إلى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت السفارة السعودية في القاهرة، توضيحاً بشأن شروط سفر مواطني السعودية إلى جمهورية مصر العربية.

وقالت السفارة، في بيان صحافي نشرته عبر حسابها في موقع "تويتر": بمناسبة اعتماد سريان رفع سفر المواطنين إلى خارج السعودية، ننبه على السعوديين القادمين إلى مصر بأن هناك 3 شروط يجب الاستجابة إليها.

وذكرت السفارة أن هذه الشروط تشمل: أولاً دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولاراً أميركيا عن كل شخص، وثانياً أن يكون لدى المواطن تحليل "PCR" لفيروس كورونا من معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة لا يتجاوز موعدها 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر، وثالثاً لا يعتد بالجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية.

هذا وتبدأ المملكة العربية السعودية، في أولى ساعات الاثنين، تسيير أولى رحلات الطيران للسعوديين، عبر فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك بعد تعليق دام أكثر من عام وأربعة أشهر.

يذكر أن الجهات المعنية وبحسب ما أقرته وزارة الداخلية السعودية، حددت فئات يسمح لها بالسفر، وهم المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

إضافة إلى المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، والمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات، كما ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (8) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.