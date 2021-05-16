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بالفيديو.. إبراهيم العبدالكريم: لقاحات كورونا لا تغير الجينات البشرية وهي مماثلة للقاح الإنفلونزا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري الجينوم الطبي الدكتور إبراهيم العبدالكريم، أن لقاحات لا تغير الجينات البشرية، كما أنها مماثلة للقاح "الإنفلونزا" .

وأوضح الدكتور إبراهيم العبدالكريم، إن مقولة إحداث اللقاحات تغييراً في الجينات هي مقولة غير دقيقة وليست مبنية على أسس علمية؛ حيث أن التغيير الجيني للإنسان صعب جداً ويستحيل أن يحدث باللقاحات وغيرها.

وقال استشاري الجينوم، أن الإنسان تعرض للقاحات مماثلة لفيروسات أخرى ولم يتغير الجينوم بل بالعكس كان حماية لنا، لافتًا إلى أن جسم الإنسان يتخلص من التطعيم والمادة الموجودة فيه بنفس الآلية التي يتم من خلالها التخلص من لقاح الإنفلونزا الموسمية وغيره.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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