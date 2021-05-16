شكرا لمتابعة خبر عن "سكني": 89.5 ألف أسرة استفادت خلال الربع الأول 2021 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج "سكني" اليوم الأحد، عن استفادة 89.5 ألف أسرة من خياراته وحلوله السكنية المتنوعة خلال الربع الأول 2021.

وذكر البرنامج في بيان له، أن 66.6 ألف أسرة من تلك الأسر سكنت منازلها.حيث بلغ مجموع الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة خلال الربع الأول الماضي 39.8 ألف أسرة.

- وأضاف أن 27.4 ألف أسرة استفادت من خيار البناء الذاتي، في حين فضّلت نحو 13 ألف أسرة الاستفادة من خيار الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني".