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العنف الأسري يتفاعل مع بلاغ حول فتاة تتعرض للضرب من قبل والدها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، مع فتاة تعرضت للعنف من قبل والدها.

وذكر المركز عبر حسابه الرسمي على " تويتر " : أنه إشارة الى ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تتعرض للعنف من قبل والدها ، نود التوضيح بأنه تم رصد الحالة.

وأشار المركز إلى أنه جاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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