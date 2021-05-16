شكرا لمتابعة خبر عن العنف الأسري يتفاعل مع بلاغ حول فتاة تتعرض للضرب من قبل والدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، مع فتاة تعرضت للعنف من قبل والدها.

وذكر المركز عبر حسابه الرسمي على " تويتر " : أنه إشارة الى ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تتعرض للعنف من قبل والدها ، نود التوضيح بأنه تم رصد الحالة.

وأشار المركز إلى أنه جاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.