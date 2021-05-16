بالصور.. ضبط مخالفات عدة بتعديل هيكل المركبة والسير بدون لوحات في المدينة

أعلن المرور السعودي، ضبط عدد من المركبات ارتكب أصحابها مخالفات التعديل على هيكل المركبة والسير بدون لوحات بمنطقة المدينة المنورة.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إن «مرور منطقة المدينة المنورة ضبط عددًا من المركبات قام أصحابها بارتكاب مخالفات مرورية في منتزه البيضاء منها؛ «التعديل على هيكل المركبة والسير بدون لوحات».

وأشار المرور إلى أنه سيتم إحالة مرتكبي هذه المخالفات إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

اقرأ أيضًا:

المرور: الاعتراض متاح على المخالفة حال الوقوف بالموقع الصحيح

«المرور» يوضح الإجراءات المطلوبة بحالة الاعتذار عن الاعتراض بشأن المخالفة

المرور يحذر من الانشغال بمكالمات هاتفية أثناء قيادة المركبات