اليوم.. مؤتمر صحفي لوزارتي الصحة والداخلية بشأن مستجدات كورونا

تكشف وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن أهم مستجدات فيروس كورونا خلال مؤتمر صحفي يعقد الساعة 3:35 عصرًا.

ويتطرق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر، إلى الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية لفيروس كورونا، والمستجدات المتعلقة باللقاح وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.

ويتناول المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ما يتعلق بالحجر الصحي المؤسسي للقادمين من السفر، وإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية، وجدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية.

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