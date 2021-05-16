«الصخري» يوضح خصائص «رياح البوارح» والأماكن التي تتعرض لها بالمملكة

أوضح المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الأحد، خصائص «رياح البوارح» والأماكن التي تتعرض لها بالمملكة، مشيرًا إلى أنها تمتد من أواخر مايو حتى منتصف يوليو من كل عام، كما تسهم في خفض نسب الرطوبة في سواحل الشرقية.

وقال الصخري عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «رياح البوارح هي رياح شمالية جافة تثير أحيانا الأتربة والغبار على أجزاء من مناطق شمال وشرق المملكة ودول الخليج وقد يصل تأثيرها في بعض السنوات إلى أجزاء من وسط المملكة».

وأضاف أنها تسهم في خفض نسب الرطوبة في سواحل الشرقية، وقتها يمتد من أواخر مايو حتى منتصف يوليو من كل عام.

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