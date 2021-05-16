الدفاع المدني: الألعاب النارية تبدأ بفرحة وتنتهي بحرقة

جددت المديرية العامة للدفاع المدني، التحذير من مخاطر الألعاب النارية على الأطفال.

وقالت المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، برسالة توعوية لكل ولي أمر: «احذر خطر الألعاب النارية على أبنائك، قد تبدأ بفرحة وتنتهي بحرقة».

وكان الدكتور سعد العسيري استشاري طب الطوارئ والإصابات، حذَّر من استخدام الأطفال للألعاب النارية المتفجرة لها مخاطر كبيرة على سلامتهم، قد تصل إلى العمى والتسبب في الوفاة (بنسب قليلة).

وقال العسيري، إن الألعاب النارية مغرية للأطفال وأحيانا للكبار؛ بسبب التوهج الضوئي وتهيئة نوع من أنواع الفرح، بينما تنتهي أحيانًا بمآسٍ، وإصابات بالغة تؤدي إلى إعاقة مستديمة.

واستكمل: إن شدة صوت الألعاب النارية يؤدي لإصابة الأذن ويؤثر على قدرة الإنسان على التوازن فضلًا عن إصابات العين التي تمتد إلى خدوش بسيطة بالقرنية إلى إصابة مباشرة وتلف بالقرنية مما قد يؤدي إلى العمى وفقدان البصر تمامًا.

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بالفيديو.. الدفاع المدني يجدِّد التحذير من مخاطر الألعاب النارية