بطلب سعودي.. اجتماع طارئ اليوم لـ«التعاون الإسلامي» لبحث التصعيد بفلسطين

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن اجتماع طارئ افتراضي اليوم الأحد، بطلب من السعودية لبحث التصعيد في فلسطين، ويرأسه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

وقالت في بيانها، الذي أصدرته السبت: «بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، يعقد غداً الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية، بحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين وخصوصاً في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك».

يُذكر أن التصعيد العنيف بين إسرائيل وحركة حماس مستمر منذ الاثنين. وأشارت آخر حصيلة للسلطات الفلسطينية مساء الجمعة إلى سقوط 145 قتيلاً، بينهم 39 طفلاً وإصابة ألف في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

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