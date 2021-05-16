«جسر الملك فهد» يعلن سبب تحديد مسارات للسعوديين والجنسيات الأخرى

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم السبت، عن أسباب تحديد مسارات للسعوديين والجنسيات الأخرى، بالتزامن مع قرب عودة فتح السفر للسعوديين يوم 5 شوال الجاري.

وقالت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «توتير»: إن تحديد مسارات للسعوديين والجنسيات الأخرى والذي تم بالتنسيق مع الجهات المعنية مقتصر على منطقة قدوم الجوازات السعودية فقط.

وأرجعت المؤسسة القرار، إلى اختلاف الإجراءات الصحية بين الفئتين - السعوديين والجنسيات الأخرى - وحتى لا يؤثر التداخل على انسيابية الحركة.

وأكدت، أنه لا يوجد فصل في بقية مناطق الإجراءات الأخرى.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تحديد مسارات لتنظيم حركة الوافدين بالتزامن مع قرب عودة فتح السفر للسعوديين. وذكرت أنه سيتم وضع الارشادات المناسبة للقادمين بتوزيعهم إلى فئتين سعوديين باستخدام المسارات الواقعة جهة اليسار، والجنسيات الأخرى باستخدام المسارات جهة اليمين.

كما أوضحت المؤسسة، إجراءات الدخول للمملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، والاشتراطات الصحية للقادمين للسعودية عبر منفذ الجسر والمتبعة حاليا.