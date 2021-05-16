السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا



سيئول 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 610 إصابات مؤكدة بفيروس

وأشارت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 131671، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1900.

// انتهى //

10:22ت م

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سيئول 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 610 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأربعة وفيات.وأشارت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 131671، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1900.// انتهى //10:22ت م0023

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