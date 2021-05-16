استقرار متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 16 مايو 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.



والبنوك العاملة في مصر، عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، لمدة 5 أيام، تنتهي اليوم الأحد.

وبلغ متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق بيانات 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال، 4.12 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في بنكي، عودة، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.158 جنيه للشراء، و 4.188 جنيه للبيع.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي طفيفا إلى 40.343 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي، مقابل 40.337 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

وذكر البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطات الدولية سجل زيادة خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي مقدارها 6 ملايين دولار، مقارنة بمعدله في نهاية مارس/ آذار السابق عليه.

ووضعت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية، تصنيفا جديدا لمستقبل الاقتصاد المصري، خاصة في قطاعي السياحة والتصدير.

فقد أبقت المؤسسة الدولية، التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook"، للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.