السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب اليابان



طوكيو 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لمدينة أساهيكاوا بجزيرة هوكايدو في اليابان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع في عمق 17 كم تحت سطح البحر، وعلى بعد 104 كم من مدينة كوشيرو.

ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار أو ضحايا جراء الزلزال، كما لم يتم الإعلان عن حالة تأهب لموجات "تسونامي".

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