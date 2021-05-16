السعودية اليوم / ألمانيا تسجّل 8500 إصابة جديدة بكورونا



برلين 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 8500 إصابة جديدة بفيروس

وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3593434 حالة إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 86096 وفاة.

// انتهى //

09:35ت م

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برلين 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واسسجّلت ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 8500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و71 وفاة.وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3593434 حالة إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 86096 وفاة.// انتهى //09:35ت م0020

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